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Video: 6-летнюю девочку изнасиловал и убил 13-летний сосед — трагедия в Старом Салтове на Харьковщине

То, что произошло ночью на Харьковщине, просто не укладывается в голове. В городе Старом Салтове вдруг исчезла шестилетняя Мирослава. Ребенка искали почти всем городом, и около полуночи таки обнаружили - в заброшенном здании, вот только уже мертвой. [read_more_news] То, что Мирославу убили, полицейские выяснили сразу: у девушки буквально разбита голова и все лицо, будто нападающий, убивая свою жертву, просто не мог остановиться. Правоохранители уже задержали подозреваемого (вы не поверите и) это 13-летний Богдан - сосед Мирославы. Что стало толчком к кровавой расправt и почему все дети кроме покойной боялись не то что играть, а даже приближаться к нему. Смотрите далее в сюжете.

6-летнюю девочку изнасиловал и убил 13-летний сосед — трагедия в Старом Салтове на Харьковщине
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То, что произошло ночью на Харьковщине, просто не укладывается в голове.

В городе Старом Салтове вдруг исчезла шестилетняя Мирослава.

Ребенка искали почти всем городом, и около полуночи таки обнаружили — в заброшенном здании, вот только уже мертвой. Также по теме: 38-летний мужчина изнасиловал 12-летнюю подружку дочери

То, что Мирославу убили, полицейские выяснили сразу: у девушки буквально разбита голова и все лицо, будто нападающий, убивая свою жертву, просто не мог остановиться.

Правоохранители уже задержали подозреваемого (вы не поверите и) это 13-летний Богдан — сосед Мирославы.

Что стало толчком к кровавой расправt и почему все дети кроме покойной боялись не то что играть, а даже приближаться к нему.

Смотрите далее в сюжете.

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ICTV / Чрезвычайные новости / 6-летнюю девочку изнасиловал и убил 13-летний сосед — трагедия в Старом Салтове на Харьковщине / 29.07.2021 19:36
29.07.2021 19:36

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