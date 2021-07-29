6-летнюю девочку изнасиловал и убил 13-летний сосед — трагедия в Старом Салтове на Харьковщине

То, что произошло ночью на Харьковщине, просто не укладывается в голове.

В городе Старом Салтове вдруг исчезла шестилетняя Мирослава.

Ребенка искали почти всем городом, и около полуночи таки обнаружили — в заброшенном здании, вот только уже мертвой. Также по теме: 38-летний мужчина изнасиловал 12-летнюю подружку дочери

То, что Мирославу убили, полицейские выяснили сразу: у девушки буквально разбита голова и все лицо, будто нападающий, убивая свою жертву, просто не мог остановиться.

Правоохранители уже задержали подозреваемого (вы не поверите и) это 13-летний Богдан — сосед Мирославы.

Что стало толчком к кровавой расправt и почему все дети кроме покойной боялись не то что играть, а даже приближаться к нему.

Смотрите далее в сюжете.