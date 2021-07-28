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Video: 56-летний отчим зарезал 40-летнего пасынка

Неприметное село на Сумщине всколыхнула страшная новость - зарезали их односельчанина. Сорокалетнего окровавленного мужчину нашел мертвым посреди комнаты отчим. Испуганный родственник вызвал полицию. [read_more_news] За что и поплатился собственной свободой. Ведь правоохранители заподозрили в убийстве именно отчима. Соседи семьи хоть и не верят в такую жестокость мужчины, но признают: беда в этой семье должна была произойти.

56-летний отчим зарезал 40-летнего пасынка
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Неприметное село на Сумщине всколыхнула страшная новость — зарезали их односельчанина.

Сорокалетнего окровавленного мужчину нашел мертвым посреди комнаты отчим.

Испуганный родственник вызвал полицию. Также по теме: 17-летний пасынок дал отпор отчиму-зэку и сам попадет за решетку

За что и поплатился собственной свободой.

Ведь правоохранители заподозрили в убийстве именно отчима.

Соседи семьи хоть и не верят в такую жестокость мужчины, но признают: беда в этой семье должна была произойти.

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ICTV / Чрезвычайные новости / 56-летний отчим зарезал 40-летнего пасынка / 28.07.2021 20:00
28.07.2021 20:00

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