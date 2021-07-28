56-летний отчим зарезал 40-летнего пасынка

Сестра приютила непутевого одноутробного брата — за гостеприимство он убил ее отца
Сыну никогда не нравился любовник матери — живым отчима уже никто не увидит
Молодой пасынок попробовал человеческой крови и расправился с неродным отцом
27-летний отчим регулярно насиловал 12-летнюю падчерицу на глазах у жены
Перерізав горло, аби отримати лайки. На Тернопільщині хлопець убив коханця матері заради популярності
На Дніпропетровщині нетверезий вітчим просив трьох малолітніх дітей задовольнити його сексуальні потреби
На Херсонщині вітчим так доглядав за півторарічною донькою, що та потрапила у реанімацію
У Кременчуці свого вітчима зарізала п’ятнадцятирічна дівчина