Video: 56-летний отчим зарезал 40-летнего пасынка Неприметное село на Сумщине всколыхнула страшная новость - зарезали их односельчанина. Сорокалетнего окровавленного мужчину нашел мертвым посреди комнаты отчим. Испуганный родственник вызвал полицию. [read_more_news] За что и поплатился собственной свободой. Ведь правоохранители заподозрили в убийстве именно отчима. Соседи семьи хоть и не верят в такую жестокость мужчины, но признают: беда в этой семье должна была произойти.