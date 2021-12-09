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Video: 44-летний водитель грузовика после ДТП на Черниговщине предстал перед судом за смерть 13 пассажиров

Тринадцать погибли, шестеро в больнице - мужчина, которого называют виновником ужасной аварии под Черниговом, предстал перед судом. 44-летний водитель тяжеловоза после ДТП также оказался в больнице вместе с другими пострадавшими. Но уже через два дня медики разрешили выбирать ему меру пресечения.[read_more_news] Мужчине светит 10 лет тюрьмы. Какие же доказательства вины дальнобойщика уже удалось собрать? Что он сам помнит о страшной трагедии? Как пережить, что на твоей совести больше десятка потерянных жизней?

44-летний водитель грузовика после ДТП на Черниговщине предстал перед судом за смерть 13 пассажиров
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Тринадцать погибли, шестеро в больнице — мужчина, которого называют виновником ужасной аварии под Черниговом, предстал перед судом.

44-летний водитель тяжеловоза после ДТП также оказался в больнице вместе с другими пострадавшими.

Но уже через два дня медики разрешили выбирать ему меру пресечения. Также по теме: Смертельный рейс - в ужасном ДТП на Черниговщине погибли тринадцать человек

Мужчине светит 10 лет тюрьмы.

Какие же доказательства вины дальнобойщика уже удалось собрать?

Что он сам помнит о страшной трагедии?

Как пережить, что на твоей совести больше десятка потерянных жизней?

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ICTV / Чрезвычайные новости / 44-летний водитель грузовика после ДТП на Черниговщине предстал перед судом за смерть 13 пассажиров / 09.12.2021 20:00
09.12.2021 20:00

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