44-летний водитель грузовика после ДТП на Черниговщине предстал перед судом за смерть 13 пассажиров

Тринадцать погибли, шестеро в больнице — мужчина, которого называют виновником ужасной аварии под Черниговом, предстал перед судом.

44-летний водитель тяжеловоза после ДТП также оказался в больнице вместе с другими пострадавшими.

Но уже через два дня медики разрешили выбирать ему меру пресечения. Также по теме: Смертельный рейс - в ужасном ДТП на Черниговщине погибли тринадцать человек

Мужчине светит 10 лет тюрьмы.

Какие же доказательства вины дальнобойщика уже удалось собрать?

Что он сам помнит о страшной трагедии?

Как пережить, что на твоей совести больше десятка потерянных жизней?