43-летний соблазнитель спал и жил с 15-летней школьницей – секс-скандал в Кучургане

В Кучургане завелся Казанова, специализирующийся на несовершеннолетних девушках.

43-летний мужчина уже около пяти лет проживает в селе Одесской области.

За все это время он не женился.

Но в его доме регулярно появляются несовершеннолетние девушки.

Соседям он рассказывает, что дети помогают ему в хозяйстве, а он за это платит.

Но последняя пассия призналась соседке, что у них интимные отношения. Также по теме: 12-летняя девочка из Закарпатья поразила своей храбростью всю Украину

Девочка живет с почти втрое старшим мужчиной уже несколько месяцев.

Куда смотрят ее родители и правоохранительные органы?

И куда исчез мужчина после заявления матери в полицию?