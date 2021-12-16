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Video: 43-летний соблазнитель спал и жил с 15-летней школьницей – секс-скандал в Кучургане

В Кучургане завелся Казанова, специализирующийся на несовершеннолетних девушках. 43-летний мужчина уже около пяти лет проживает в селе Одесской области. За все это время он не женился. Но в его доме регулярно появляются несовершеннолетние девушки. Соседям он рассказывает, что дети помогают ему в хозяйстве, а он за это платит. Но последняя пассия призналась соседке, что у них интимные отношения.[read_more_news] Девочка живет с почти втрое старшим мужчиной уже несколько месяцев. Куда смотрят ее родители и правоохранительные органы? И куда исчез мужчина после заявления матери в полицию?

43-летний соблазнитель спал и жил с 15-летней школьницей – секс-скандал в Кучургане
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В Кучургане завелся Казанова, специализирующийся на несовершеннолетних девушках.

43-летний мужчина уже около пяти лет проживает в селе Одесской области.

За все это время он не женился.

Но в его доме регулярно появляются несовершеннолетние девушки.

Соседям он рассказывает, что дети помогают ему в хозяйстве, а он за это платит.

Но последняя пассия призналась соседке, что у них интимные отношения. Также по теме: 12-летняя девочка из Закарпатья поразила своей храбростью всю Украину

Девочка живет с почти втрое старшим мужчиной уже несколько месяцев.

Куда смотрят ее родители и правоохранительные органы?

И куда исчез мужчина после заявления матери в полицию?

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ICTV / Чрезвычайные новости / 43-летний соблазнитель спал и жил с 15-летней школьницей – секс-скандал в Кучургане / 16.12.2021 20:02
16.12.2021 20:02

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