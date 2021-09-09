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Video: 40 лет прожила с любимым тираном — за это и поплатилась жизнью. Расправа над женщиной на Полтавщине

Более сорока лет совместной жизни завершились жестокой расправой. На Полтавщине соседи сбежались тушить пожар в доме пожилых супругов. И зайти во двор никто не решился. Потому что перед домом стоял хозяин, который говорил: ничего чрезвычайного не произошло.  [read_more_news] При этом его жена лежала под забором с разрубленной головой. Ее предупреждали, чтобы опасалась собственного мужа. Ведь пенсионер последнее время очень странно себя вел. И женщина уверяла: ее он точно не обидит.

40 лет прожила с любимым тираном — за это и поплатилась жизнью. Расправа над женщиной на Полтавщине
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Более сорока лет совместной жизни завершились жестокой расправой.

На Полтавщине соседи сбежались тушить пожар в доме пожилых супругов.

И зайти во двор никто не решился.

Потому что перед домом стоял хозяин, который говорил: ничего чрезвычайного не произошло.   Также по теме: Бывший учитель зарубил сына и котят - дикий хохот убийцы над трупами было слышно на все село

При этом его жена лежала под забором с разрубленной головой.

Ее предупреждали, чтобы опасалась собственного мужа.

Ведь пенсионер последнее время очень странно себя вел.

И женщина уверяла: ее он точно не обидит.

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ICTV / Чрезвычайные новости / 40 лет прожила с любимым тираном — за это и поплатилась жизнью. Расправа над женщиной на Полтавщине / 09.09.2021 19:37
09.09.2021 19:37

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