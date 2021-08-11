33-летний водитель в пьяном угаре навел суеты в Одессе — подробности ДТП

Летел на бешеной скорости, врезался в машины, стоявшие на светофоре и снес остановку общественного транспорта.

Кажется, история Зайцевой ничему не научила украинских водителей.

Опять безумная скорость и снова машина влетает в остановку. Также по теме: Скосил мужчину с ребенком на обочине и влетел в фуру - роковое ДТП в поселке под Киевом

И это в Одессе белым днем.

Сколько людей пострадало?

Куда исчез водитель-виновник с места аварии еще до приезда копов?

Подробности в нашем сюжете.