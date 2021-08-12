29-летний мужчина не выдержал голосов в голове и сделал шаг в бездну. Самоубийство в Яблоневом

«Мама, я тебя люблю!» — последние слова перед шагом в бездну.

Ужасная трагедия всколыхнула в селе Яблоневое Киевской области.

29-летний мужчина годами терроризировал всех соседей и издевался над родной матерью.

А в этот раз попытался выбросить ее из окна собственной квартиры. Также по теме: Зарезал отца и маму! Супругов похоронят в день рождения сына-убийцы

Женщина чудом спаслась и вызвала копов.

И когда те были уже почти на пороге, агрессор прекратил все одним махом — покончил с собой.

Почему молодой человек на это решился?

И кого 65-летняя мать винит в своих страданиях и таком ужасном финале?