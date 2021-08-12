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Video: 29-летний мужчина не выдержал голосов в голове и сделал шаг в бездну. Самоубийство в Яблоневом

«Мама, я тебя люблю!» - последние слова перед шагом в бездну. Ужасная трагедия всколыхнула в селе Яблоневое Киевской области. 29-летний мужчина годами терроризировал всех соседей и издевался над родной матерью. А в этот раз попытался выбросить ее из окна собственной квартиры.[read_more_news] Женщина чудом спаслась и вызвала копов. И когда те были уже почти на пороге, агрессор прекратил все одним махом - покончил с собой. Почему молодой человек на это решился? И кого 65-летняя мать винит в своих страданиях и таком ужасном финале?

29-летний мужчина не выдержал голосов в голове и сделал шаг в бездну. Самоубийство в Яблоневом
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«Мама, я тебя люблю!» — последние слова перед шагом в бездну.

Ужасная трагедия всколыхнула в селе Яблоневое Киевской области.

29-летний мужчина годами терроризировал всех соседей и издевался над родной матерью.

А в этот раз попытался выбросить ее из окна собственной квартиры. Также по теме: Зарезал отца и маму! Супругов похоронят в день рождения сына-убийцы

Женщина чудом спаслась и вызвала копов.

И когда те были уже почти на пороге, агрессор прекратил все одним махом — покончил с собой.

Почему молодой человек на это решился?

И кого 65-летняя мать винит в своих страданиях и таком ужасном финале?

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ICTV / Чрезвычайные новости / 29-летний мужчина не выдержал голосов в голове и сделал шаг в бездну. Самоубийство в Яблоневом / 12.08.2021 19:57
12.08.2021 19:57

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