Video: 28-летний сын за жестокое убийство родителей услышал свой приговор в суде Полтавской области

Страшный пожар с рассветом, сгорела летняя кухня и комната в доме. И в обоих помещениях – тела. Хозяева – мужчина и женщина – мертвые. Но самое страшное – что убил их совсем не огонь! Озверевший изверг рубил их топором и резал ножом![read_more_news] Убийцу вычислили и задержали в тот же день. И когда соседи и родственники жертв узнали, кто он. Так у них – я вам гарантирую – даже язык онемел! Собственный сын расправился с родителями, словно яростный и взбалмошный маньяк! Что они ему сделали? Вы точно будете поражены, когда увидите это и услышите объяснение.