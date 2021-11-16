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Video: 28-летний сын за жестокое убийство родителей услышал свой приговор в суде Полтавской области

Страшный пожар с рассветом, сгорела летняя кухня и комната в доме. И в обоих помещениях – тела. Хозяева – мужчина и женщина – мертвые. Но самое страшное – что убил их совсем не огонь! Озверевший изверг рубил их топором и резал ножом![read_more_news] Убийцу вычислили и задержали в тот же день. И когда соседи и родственники жертв узнали, кто он. Так у них – я вам гарантирую – даже язык онемел! Собственный сын расправился с родителями, словно яростный и взбалмошный маньяк! Что они ему сделали? Вы точно будете поражены, когда увидите это и услышите объяснение.

28-летний сын за жестокое убийство родителей услышал свой приговор в суде Полтавской области
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Страшный пожар с рассветом, сгорела летняя кухня и комната в доме.

И в обоих помещениях – тела.

Хозяева – мужчина и женщина – мертвые.

Но самое страшное – что убил их совсем не огонь!

Озверевший изверг рубил их топором и резал ножом! Также по теме: Сын во время разборок на дискотеке подстрелил собственных родителей

Убийцу вычислили и задержали в тот же день.

И когда соседи и родственники жертв узнали, кто он.

Так у них – я вам гарантирую – даже язык онемел!

Собственный сын расправился с родителями, словно яростный и взбалмошный маньяк!

Что они ему сделали?

Вы точно будете поражены, когда увидите это и услышите объяснение.

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ICTV / Чрезвычайные новости / 28-летний сын за жестокое убийство родителей услышал свой приговор в суде Полтавской области / 16.11.2021 20:03
16.11.2021 20:03

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