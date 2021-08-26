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Video: 28-летний мужчина с автоматом поставил на уши весь Харьков

Пришел в ресторан с автоматом и открыл огонь. В Харькове 28-летний мужчина поставил на уши чуть не весь город. Под утро открыл стрельбу в центре, у заведения, что был заполнен посетителями. Даже представлять страшно, что в этот момент чувствовали  свидетели жуткого перфоманса![read_more_news] Бежали во все стороны даже таксисты и случайные прохожие. Удалось ли людям спастись от пуль? Почему неадекват начал стрелять? Что его так разозлило и куда целился? Где он сейчас? Не поверите, этот сумасшедший еще и под арестом. Очень запутанный триллер.

28-летний мужчина с автоматом поставил на уши весь Харьков
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Пришел в ресторан с автоматом и открыл огонь.

В Харькове 28-летний мужчина поставил на уши чуть не весь город.

Под утро открыл стрельбу в центре, у заведения, что был заполнен посетителями.

Даже представлять страшно, что в этот момент чувствовали  свидетели жуткого перфоманса! Также по теме: Дерзкая банда напала на частный дом во время ночной вечеринки в Полтаве

Бежали во все стороны даже таксисты и случайные прохожие.

Удалось ли людям спастись от пуль?

Почему неадекват начал стрелять?

Что его так разозлило и куда целился?

Где он сейчас?

Не поверите, этот сумасшедший еще и под арестом. Очень запутанный триллер.

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ICTV / Чрезвычайные новости / 28-летний мужчина с автоматом поставил на уши весь Харьков / 26.08.2021 19:39
26.08.2021 19:39

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