28-летний мужчина с автоматом поставил на уши весь Харьков

Пришел в ресторан с автоматом и открыл огонь.

В Харькове 28-летний мужчина поставил на уши чуть не весь город.

Под утро открыл стрельбу в центре, у заведения, что был заполнен посетителями.

Даже представлять страшно, что в этот момент чувствовали свидетели жуткого перфоманса! Также по теме: Дерзкая банда напала на частный дом во время ночной вечеринки в Полтаве

Бежали во все стороны даже таксисты и случайные прохожие.

Удалось ли людям спастись от пуль?

Почему неадекват начал стрелять?

Что его так разозлило и куда целился?

Где он сейчас?

Не поверите, этот сумасшедший еще и под арестом. Очень запутанный триллер.