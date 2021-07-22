27-летний уголовник устроил кровавую баню двум киевлянкам

Этот кровавый мститель целенаправленно шел убивать двух жертв.

В Киеве 27-летний сумасшедший ворвался в чужую квартиру и устроил кровавую баню двум жительницам — матери и дочери. Также по теме: Жена - без головы на диване, дочь в крови в коридоре! Домашний убийца из Луцка

Рвал обоих так, что весь подъезд был буквально залит кровью.

Успели задержать неадеквата?

Что же так разозлило незваного гостя и выжили порезанные родственницы?

Это просто ужас, но развязка этой истории куда более потрясающая.