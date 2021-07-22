Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь

Video: 27-летний уголовник устроил кровавую баню двум киевлянкам

Этот кровавый мститель целенаправленно шел убивать двух жертв. В Киеве 27-летний сумасшедший ворвался в чужую квартиру и устроил кровавую баню двум жительницам - матери и дочери.[read_more_news] Рвал обоих так, что весь подъезд был буквально залит кровью. Успели задержать неадеквата? Что же так разозлило незваного гостя и выжили порезанные родственницы? Это просто ужас, но развязка этой истории куда более потрясающая.

27-летний уголовник устроил кровавую баню двум киевлянкам
0 Комментировать

Этот кровавый мститель целенаправленно шел убивать двух жертв.

В Киеве 27-летний сумасшедший ворвался в чужую квартиру и устроил кровавую баню двум жительницам — матери и дочери. Также по теме: Жена - без головы на диване, дочь в крови в коридоре! Домашний убийца из Луцка

Рвал обоих так, что весь подъезд был буквально залит кровью.

Успели задержать неадеквата?

Что же так разозлило незваного гостя и выжили порезанные родственницы?

Это просто ужас, но развязка этой истории куда более потрясающая.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

ICTV / Чрезвычайные новости / 27-летний уголовник устроил кровавую баню двум киевлянкам / 22.07.2021 19:59
22.07.2021 19:59

Материалы по теме

ЕЩЕ

Топ видео

    Пока нет материалов ...

Мы рекомендуем

Ведущие канала

    Пока нет материалов ...
    Пока нет материалов ...

Смотрите на ICTV


Зарегистрируйтесь

Войти использывая ваши данные

Забыли пароль?

Востановление пароля

Войти через соц. сеть

ВВЕРХ
Вверх
    Ще

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить