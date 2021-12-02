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Video: 27-летнего крепкого экс-АТОвца собственными руками убил родной отец

Невыразимый ужас – в Харькове! Словно по сценарию классической трагедии, в тихом частном секторе 27-летнего мужчину собственными руками убил его родной отец! Это просто не укладывается в уме! Ведь всего два месяца назад подозреваемый в расправе потерял еще и жену![read_more_news] После этого мужчина не хотел жить: совершил несколько попыток самоубийства, но в результате вместо себя отправил на тот свет сына. Как такое вообще могло произойти? И почему соседи – представьте себе – горой теперь встают на защиту убийцы? И даже собирают подписи по всей улице, чтобы суд его - не наказал!

27-летнего крепкого экс-АТОвца собственными руками убил родной отец
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Невыразимый ужас – в Харькове!

Словно по сценарию классической трагедии, в тихом частном секторе 27-летнего мужчину собственными руками убил его родной отец!

Это просто не укладывается в уме!

Ведь всего два месяца назад подозреваемый в расправе потерял еще и жену! Также по теме: Отец не выдержал жизни в аду и отправил сына в мир иной - убийство в Киеве

После этого мужчина не хотел жить: совершил несколько попыток самоубийства, но в результате вместо себя отправил на тот свет сына.

Как такое вообще могло произойти?

И почему соседи – представьте себе – горой теперь встают на защиту убийцы?

И даже собирают подписи по всей улице, чтобы суд его — не наказал!

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ICTV / Чрезвычайные новости / 27-летнего крепкого экс-АТОвца собственными руками убил родной отец / 02.12.2021 19:10
02.12.2021 19:10

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