seach
ICTV - Разом краще

Video: 25-летний парень пришел ночью к 75-летней даме — больше ее в живых никто не увидел

Что может связывать 25-летнего молодого человека с 70-летней женщиной? Этот вопрос не дает покоя жителям всей деревни под Львовом. Только представьте: душегуб пришел к пенсионерке ночью, и после этого бедняжку уже никто не видел живой.[read_more_news] Что же произошло за закрытыми дверями? Какие версии гуляют по селу? Что могли не поделить два приветливых и порядочных соседей с такой разницей в возрасте? Наша Евгения Поликарпова услышала поразительные подробности зверского преступления.

25-летний парень пришел ночью к 75-летней даме — больше ее в живых никто не увидел
0 Комментировать

Что может связывать 25-летнего молодого человека с 70-летней женщиной?

Этот вопрос не дает покоя жителям всей деревни под Львовом.

Только представьте: душегуб пришел к пенсионерке ночью, и после этого бедняжку уже никто не видел живой. Также по теме: Добрый и тихий мальчик чуть не отправил на тот свет свою соседку - резня в Харьковской области

Что же произошло за закрытыми дверями?

Какие версии гуляют по селу?

Что могли не поделить два приветливых и порядочных соседей с такой разницей в возрасте?

Наша Евгения Поликарпова услышала поразительные подробности зверского преступления.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

ICTV / Чрезвычайные новости / 25-летний парень пришел ночью к 75-летней даме — больше ее в живых никто не увидел / 11.11.2021 19:55
11.11.2021 19:55

Материалы по теме

ЕЩЕ

Топ видео

    Пока нет материалов ...

Мы рекомендуем

Ведущие канала

    Пока нет материалов ...
    Пока нет материалов ...

Смотрите на ICTV


ВВЕРХ
Вверх
    Ще

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь