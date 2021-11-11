25-летний парень пришел ночью к 75-летней даме — больше ее в живых никто не увидел

Что может связывать 25-летнего молодого человека с 70-летней женщиной?

Этот вопрос не дает покоя жителям всей деревни под Львовом.

Только представьте: душегуб пришел к пенсионерке ночью, и после этого бедняжку уже никто не видел живой. Также по теме: Добрый и тихий мальчик чуть не отправил на тот свет свою соседку - резня в Харьковской области

Что же произошло за закрытыми дверями?

Какие версии гуляют по селу?

Что могли не поделить два приветливых и порядочных соседей с такой разницей в возрасте?

Наша Евгения Поликарпова услышала поразительные подробности зверского преступления.