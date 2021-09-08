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Video: 24-летний жеребец-извращенец изнасиловал 50-летнюю соседку и планировал устроить настоящую оргию

На Киевщине извращенец опорочил вдвое старше себя женщину. 24-летний парень ворвался в дом 50-летней и изнасиловал несчастную хозяйку. А дальше так разошелся, что вообще хотел устроить настоящую оргию...[read_more_news] Затем угрожал расправой, если несчастная жертва расскажет, но женщина рискнула не молчать. Что из этого вышло? Часть села не верит пострадавшей и даже поддерживает молодого жеребца. Игорь Шумик услышал откровения несчастной жертвы, они действительно шокируют.

24-летний жеребец-извращенец изнасиловал 50-летнюю соседку и планировал устроить настоящую оргию
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На Киевщине извращенец опорочил вдвое старше себя женщину.

24-летний парень ворвался в дом 50-летней и изнасиловал несчастную хозяйку.

А дальше так разошелся, что вообще хотел устроить настоящую оргию… Также по теме: Изнасилование мужчины в Киеве - печальное знакомство с молодыми людьми под ночным клубом

Затем угрожал расправой, если несчастная жертва расскажет, но женщина рискнула не молчать.

Что из этого вышло?

Часть села не верит пострадавшей и даже поддерживает молодого жеребца.

Игорь Шумик услышал откровения несчастной жертвы, они действительно шокируют.

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ICTV / Чрезвычайные новости / 24-летний жеребец-извращенец изнасиловал 50-летнюю соседку и планировал устроить настоящую оргию / 08.09.2021 20:08
08.09.2021 20:08

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