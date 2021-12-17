seach
ICTV - Разом краще

Video: Смертельные объятия любимой мамы — 24-летняя женщина задушила двухлетнюю дочь

Смертельные объятия любимой мамы – в столице 24-летняя женщина хладнокровно убила своего маленького ребенка. Обкрутила шею 2-летней дочери ремнем, затянула и ждала пока малыш задохнется. А потом спокойно закурила и сама вызвала копов. Но зачем совершила такое зверство? [read_more_news] И какую тайну годами хранила внешне благополучная семья? Мистика, черное волшебство и еще более черная месть.  

Смертельные объятия любимой мамы — 24-летняя женщина задушила двухлетнюю дочь
0 Комментировать

Смертельные объятия любимой мамы – в столице 24-летняя женщина хладнокровно убила своего маленького ребенка.

Обкрутила шею 2-летней дочери ремнем, затянула и ждала пока малыш задохнется.

А потом спокойно закурила и сама вызвала копов.

Но зачем совершила такое зверство? Также по теме: 21-летняя мать-стрелочница убила собственного младенца холодом в Черкасской области

И какую тайну годами хранила внешне благополучная семья?

Мистика, черное волшебство и еще более черная месть.

 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

ICTV / Чрезвычайные новости / Смертельные объятия любимой мамы — 24-летняя женщина задушила двухлетнюю дочь / 17.12.2021 19:45
17.12.2021 19:45

Материалы по теме

ЕЩЕ

Топ видео

    Пока нет материалов ...

Мы рекомендуем

Ведущие канала

    Пока нет материалов ...
    Пока нет материалов ...

Смотрите на ICTV


ВВЕРХ
Вверх
    Ще

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь