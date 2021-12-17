Смертельные объятия любимой мамы — 24-летняя женщина задушила двухлетнюю дочь

Смертельные объятия любимой мамы – в столице 24-летняя женщина хладнокровно убила своего маленького ребенка.

Обкрутила шею 2-летней дочери ремнем, затянула и ждала пока малыш задохнется.

А потом спокойно закурила и сама вызвала копов.

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И какую тайну годами хранила внешне благополучная семья?

Мистика, черное волшебство и еще более черная месть.