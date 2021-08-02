23-летний парень резко затормозил и отправил 18-летнюю девушку на тот свет! ДТП возле Ровно

Жуткая авария возле Ровно!

Там на объездной международной трассе Киев — Чоп водитель автомобиля БМВ неудачно затормозил, после чего машину понесло на встречную полосу прямо под многотонную фуру.

Грузовик буквально раздавил легковушку. Также по теме: ТОП ДТП с фурами на украинских дорогах от Чрезвычайных новостей

18-летняя девушка погибла мгновенно.

Парень, который был за рулем, получил тяжелые травмы и попал в больницу.

Что же заставило парня так внезапно тормозить и какие версии рассматривает следствие?

Об этом далее в репортаже Павла Шамшина.