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Video: 23-летний парень резко затормозил и отправил 18-летнюю девушку на тот свет! ДТП возле Ровно

Жуткая авария возле Ровно! Там на объездной международной трассе Киев - Чоп водитель автомобиля БМВ неудачно затормозил, после чего машину понесло на встречную полосу прямо под многотонную фуру. Грузовик буквально раздавил легковушку.[read_more_news] 18-летняя девушка погибла мгновенно. Парень, который был за рулем, получил тяжелые травмы и попал в больницу. Что же заставило парня так внезапно тормозить и какие версии рассматривает следствие? Об этом далее в репортаже Павла Шамшина.

23-летний парень резко затормозил и отправил 18-летнюю девушку на тот свет! ДТП возле Ровно
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Жуткая авария возле Ровно!

Там на объездной международной трассе Киев — Чоп водитель автомобиля БМВ неудачно затормозил, после чего машину понесло на встречную полосу прямо под многотонную фуру.

Грузовик буквально раздавил легковушку. Также по теме: ТОП ДТП с фурами на украинских дорогах от Чрезвычайных новостей

18-летняя девушка погибла мгновенно.

Парень, который был за рулем, получил тяжелые травмы и попал в больницу.

Что же заставило парня так внезапно тормозить и какие версии рассматривает следствие?

Об этом далее в репортаже Павла Шамшина.

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ICTV / Чрезвычайные новости / 23-летний парень резко затормозил и отправил 18-летнюю девушку на тот свет! ДТП возле Ровно / 02.08.2021 19:36
02.08.2021 19:36

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