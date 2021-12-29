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Video: 23-летняя спасательница приняла участие в конкурсе красоты и впечатлила всю Украину

Знает, как правильно тушить пожар, может эффектно пройтись по подиуму и даже станцевать с питоном! Все это – о спасательнице из Полтавщины! Ольга Кузина воплотила детскую мечту и пошла работать в государственную службу по чрезвычайным ситуациям. [read_more_news] Хотя еще несколько лет назад увидеть женщину в этой должности было нереально. Сейчас Ольга приняла участие в конкурсе красоты. Она уверена в себе и совершенно удивительна!

23-летняя спасательница приняла участие в конкурсе красоты и впечатлила всю Украину
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Знает, как правильно тушить пожар, может эффектно пройтись по подиуму и даже станцевать с питоном!

Все это – о спасательнице из Полтавщины!

Ольга Кузина воплотила детскую мечту и пошла работать в государственную службу по чрезвычайным ситуациям. Также по теме: Боевое крещение будущих спасателей! В Черкассах курсанты спасли рыбаков от верной смерти

Хотя еще несколько лет назад увидеть женщину в этой должности было нереально.

Сейчас Ольга приняла участие в конкурсе красоты.

Она уверена в себе и совершенно удивительна!

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ICTV / Чрезвычайные новости / 23-летняя спасательница приняла участие в конкурсе красоты и впечатлила всю Украину / 29.12.2021 20:13
29.12.2021 20:13

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