23-летняя спасательница приняла участие в конкурсе красоты и впечатлила всю Украину

Знает, как правильно тушить пожар, может эффектно пройтись по подиуму и даже станцевать с питоном!

Все это – о спасательнице из Полтавщины!

Ольга Кузина воплотила детскую мечту и пошла работать в государственную службу по чрезвычайным ситуациям. Также по теме: Боевое крещение будущих спасателей! В Черкассах курсанты спасли рыбаков от верной смерти

Хотя еще несколько лет назад увидеть женщину в этой должности было нереально.

Сейчас Ольга приняла участие в конкурсе красоты.

Она уверена в себе и совершенно удивительна!