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Video: 22-летний сын устроил отцу кровавый завтрак

От такого ужаса кровь стынет в жилах. Он 6 раз ударил отца в шею, потому что так велели сделать голоса в голове. На Киевщине сын набросился на родного отца, когда тот завтракал за столом. Изверг взял кухонный нож, чтобы разрезать на части грушу, но хищный взгляд в сторону отца - и тот понял, что ему не уйти. [read_more_news] Спасла мужа жена и соседи, но дальше уже никому невтерпеж. Потому что 22-летний парень буквально все село держит в страхе. На его счету множество преступлений, но все сходит с рук. Что это за молодой Рэмбо и почему на него просто не найти управы? В кровавых пристрастиях разбирался Игорь Шумик.

22-летний сын устроил отцу кровавый завтрак
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От такого ужаса кровь стынет в жилах.

Он 6 раз ударил отца в шею, потому что так велели сделать голоса в голове.

На Киевщине сын набросился на родного отца, когда тот завтракал за столом.

Изверг взял кухонный нож, чтобы разрезать на части грушу, но хищный взгляд в сторону отца — и тот понял, что ему не уйти. Также по теме: Крушил окна голыми руками, а обломками резал себя! Нелепая смерть 27-летнего отца двух детей в Киеве

Спасла мужа жена и соседи, но дальше уже никому невтерпеж.

Потому что 22-летний парень буквально все село держит в страхе.

На его счету множество преступлений, но все сходит с рук.

Что это за молодой Рэмбо и почему на него просто не найти управы?

В кровавых пристрастиях разбирался Игорь Шумик.

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ICTV / Чрезвычайные новости / 22-летний сын устроил отцу кровавый завтрак / 15.09.2021 19:43
15.09.2021 19:43

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