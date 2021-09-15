22-летний сын устроил отцу кровавый завтрак

От такого ужаса кровь стынет в жилах.

Он 6 раз ударил отца в шею, потому что так велели сделать голоса в голове.

На Киевщине сын набросился на родного отца, когда тот завтракал за столом.

Изверг взял кухонный нож, чтобы разрезать на части грушу, но хищный взгляд в сторону отца — и тот понял, что ему не уйти. Также по теме: Крушил окна голыми руками, а обломками резал себя! Нелепая смерть 27-летнего отца двух детей в Киеве

Спасла мужа жена и соседи, но дальше уже никому невтерпеж.

Потому что 22-летний парень буквально все село держит в страхе.

На его счету множество преступлений, но все сходит с рук.

Что это за молодой Рэмбо и почему на него просто не найти управы?

В кровавых пристрастиях разбирался Игорь Шумик.