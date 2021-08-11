22-летний парень погиб от ног несовершеннолетних — расправа после отдыха на Полтавщине

Как там говорят?

Дети — самое большое сокровище?

Только не дай бог встретиться с некоторыми представителями подрастающего поколения в темном переулке.

Живым домой можно и не вернуться.

Так случилось с парнем в Горишних Плавнях на Полтавщине. Также по теме: Посыпали окровавленные ягодицы солью - подростки убили приятеля на Житомирщине

22-летний молодой человек отдыхал в кафе с друзьями.

А на утро прохожие нашли его мертвым в кустах.

Тело было настолько изуродовано, что знакомые не сразу узнали погибшего.

В расправе над ним подозревают детей, которые, похоже, свое совершеннолетие будут встречать за колючей проволокой.