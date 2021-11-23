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Video: 21-летняя мать-стрелочница убила собственного младенца холодом в Черкасской области

Не видит своей вины бессовестная мать в Черкасской области. Как только таких земля носит? Женщина вызвала полицию, мол, проснулась утром, а ее четырехмесячная дочь – мертвая в коляске. Как это возможно? От чего мог внезапно умереть совершенно здоровый ребенок? [read_more_news] Правда оказалась не просто страшной, от этой драмы гудит все село. Оказывается, молодая женщина отправила свою дочь в могилу своими руками. А теперь, вы только послушайте, винит в беде не себя, а соцслужбы, которые не отняли у нее ребенка. Что же случилось с девочкой на самом деле? С ума сойти можно от такого бездушия.

21-летняя мать-стрелочница убила собственного младенца холодом в Черкасской области
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Не видит своей вины бессовестная мать в Черкасской области.

Как только таких земля носит?

Женщина вызвала полицию, мол, проснулась утром, а ее четырехмесячная дочь – мертвая в коляске.

Как это возможно? От чего мог внезапно умереть совершенно здоровый ребенок? Также по теме: Шокирующая находка на лестнице колледжа во Львовской области - работники остановили работу ради спасения младенца

Правда оказалась не просто страшной, от этой драмы гудит все село.

Оказывается, молодая женщина отправила свою дочь в могилу своими руками.

А теперь, вы только послушайте, винит в беде не себя, а соцслужбы, которые не отняли у нее ребенка.

Что же случилось с девочкой на самом деле?

С ума сойти можно от такого бездушия.

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ICTV / Чрезвычайные новости / 21-летняя мать-стрелочница убила собственного младенца холодом в Черкасской области / 23.11.2021 19:11
23.11.2021 19:11

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