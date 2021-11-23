21-летняя мать-стрелочница убила собственного младенца холодом в Черкасской области

Не видит своей вины бессовестная мать в Черкасской области.

Как только таких земля носит?

Женщина вызвала полицию, мол, проснулась утром, а ее четырехмесячная дочь – мертвая в коляске.

Как это возможно? От чего мог внезапно умереть совершенно здоровый ребенок? Также по теме: Шокирующая находка на лестнице колледжа во Львовской области - работники остановили работу ради спасения младенца

Правда оказалась не просто страшной, от этой драмы гудит все село.

Оказывается, молодая женщина отправила свою дочь в могилу своими руками.

А теперь, вы только послушайте, винит в беде не себя, а соцслужбы, которые не отняли у нее ребенка.

Что же случилось с девочкой на самом деле?

С ума сойти можно от такого бездушия.