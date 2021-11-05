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Video: 20-летнюю девушку взяли в заложницы на Троещине — как красавицу освобождали из плена

Притупил внимание, попросил помощи, а в конце концов взял в заложники! В Киеве на Троещине патрульные вместе со спасателями освобождали из плена 20-летнюю девушку. Когда правоохранители зашли в жилье – хозяин был пьян и едва шевелил языком. А жертва божилась – реально боялась за свою жизнь и этого мужчину видит впервые.[read_more_news] Да вот соседи совсем другого мнения! Они в один голос оправдывают задержанного пенсионера и догадываются, что на самом деле могло быть. Вы будете не то слово удивлены.

20-летнюю девушку взяли в заложницы на Троещине — как красавицу освобождали из плена
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Притупил внимание, попросил помощи, а в конце концов взял в заложники!

В Киеве на Троещине патрульные вместе со спасателями освобождали из плена 20-летнюю девушку.

Когда правоохранители зашли в жилье – хозяин был пьян и едва шевелил языком.

А жертва божилась – реально боялась за свою жизнь и этого мужчину видит впервые. Также по теме: Мечтал познакомиться с красавицей, а взял в заложники - в Херсоне задержали 30-летнего мужчину

Да вот соседи совсем другого мнения!

Они в один голос оправдывают задержанного пенсионера и догадываются, что на самом деле могло быть.

Вы будете не то слово удивлены.

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ICTV / Чрезвычайные новости / 20-летнюю девушку взяли в заложницы на Троещине — как красавицу освобождали из плена / 05.11.2021 20:13
05.11.2021 20:13

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