20-летнюю девушку взяли в заложницы на Троещине — как красавицу освобождали из плена

Притупил внимание, попросил помощи, а в конце концов взял в заложники!

В Киеве на Троещине патрульные вместе со спасателями освобождали из плена 20-летнюю девушку.

Когда правоохранители зашли в жилье – хозяин был пьян и едва шевелил языком.

А жертва божилась – реально боялась за свою жизнь и этого мужчину видит впервые. Также по теме: Мечтал познакомиться с красавицей, а взял в заложники - в Херсоне задержали 30-летнего мужчину

Да вот соседи совсем другого мнения!

Они в один голос оправдывают задержанного пенсионера и догадываются, что на самом деле могло быть.

Вы будете не то слово удивлены.