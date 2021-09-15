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Video: 19-летний юноша свою последнюю ночь провел в доме 49-летнего мужчины — пожар на Львовщине

Пока все село пришло, в доме живьем горели двое мужчин. Трагедия произошла на Львовщине прямо под боком у соседей, но тревогу люди забили только утром. То, что люди увидели внутри просто не укладывается в голове - от хозяина практически ничего не осталось, а его 19-летний гость еще пытался спасаться от адского пламени, но не успел. Наша Евгения Поликарпова узнала впечатляющие детали этой жуткой истории.

19-летний юноша свою последнюю ночь провел в доме 49-летнего мужчины — пожар на Львовщине
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Пока все село пришло, в доме живьем горели двое мужчин.

Трагедия произошла на Львовщине прямо под боком у соседей, но тревогу люди забили только утром.

То, что люди увидели внутри просто не укладывается в голове — от хозяина практически ничего не осталось, а его 19-летний гость еще пытался спасаться от адского пламени, но не успел.

Наша Евгения Поликарпова узнала впечатляющие детали этой жуткой истории.

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ICTV / Чрезвычайные новости / 19-летний юноша свою последнюю ночь провел в доме 49-летнего мужчины — пожар на Львовщине / 15.09.2021 19:55
15.09.2021 19:55

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