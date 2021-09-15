19-летний юноша свою последнюю ночь провел в доме 49-летнего мужчины — пожар на Львовщине

Пока все село пришло, в доме живьем горели двое мужчин.

Трагедия произошла на Львовщине прямо под боком у соседей, но тревогу люди забили только утром.

То, что люди увидели внутри просто не укладывается в голове — от хозяина практически ничего не осталось, а его 19-летний гость еще пытался спасаться от адского пламени, но не успел.

Наша Евгения Поликарпова узнала впечатляющие детали этой жуткой истории.