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Video: 19-летний пассажир жестоко поиздевался над 37-летним таксистом

Тыкал ножом в шею и крушил череп огромным камнем - под Киевом пассажир жестоко поиздевался над таксистом. Такое наказание 19-летний изверг назначил водителю, ибо, послушайте только, тот отказался ехать по плохой дороге. Свою жертву парень просто покинул истекать кровью на обочине, а сам направился дальше искать приключений.[read_more_news] Откуда у молодого человека такая ярость и безжалостность? Какой запрет суда он нарушил той роковой ночи? И чего желает теперь?

19-летний пассажир жестоко поиздевался над 37-летним таксистом
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Тыкал ножом в шею и крушил череп огромным камнем — под Киевом пассажир жестоко поиздевался над таксистом.

Такое наказание 19-летний изверг назначил водителю, ибо, послушайте только, тот отказался ехать по плохой дороге.

Свою жертву парень просто покинул истекать кровью на обочине, а сам направился дальше искать приключений. Также по теме: Искусная аферистка охотится на таксистов - что происходит в Ровно

Откуда у молодого человека такая ярость и безжалостность?

Какой запрет суда он нарушил той роковой ночи?

И чего желает теперь?

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ICTV / Чрезвычайные новости / 19-летний пассажир жестоко поиздевался над 37-летним таксистом / 04.08.2021 20:01
04.08.2021 20:01

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