19-летний пассажир жестоко поиздевался над 37-летним таксистом

Тыкал ножом в шею и крушил череп огромным камнем — под Киевом пассажир жестоко поиздевался над таксистом.

Такое наказание 19-летний изверг назначил водителю, ибо, послушайте только, тот отказался ехать по плохой дороге.

Свою жертву парень просто покинул истекать кровью на обочине, а сам направился дальше искать приключений. Также по теме: Искусная аферистка охотится на таксистов - что происходит в Ровно

Откуда у молодого человека такая ярость и безжалостность?

Какой запрет суда он нарушил той роковой ночи?

И чего желает теперь?