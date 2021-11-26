seach
ICTV - Разом краще

Video: 18-летний парень планировал разобраться со взрослой компанией по-честному, но не удалось — причины трагедии

Хотел разобраться по-честному. Но трагедии избежать не удалось! В Хмельницкой области 18-летний юноша пошел поговорить по-взрослому с гораздо старшим 53-летним Эдуардом. Вот только ни по-честному, ни по-доброму не получилось. [read_more_news] Затеялась массовая драка, в результате которой мужчина погиб. И, несмотря на то, что в этом месиве участвовали несколько человек, заподозрили в убийстве именно юношу. Зачем же он пошел на разборки в самое логово врага? И почему селяне не верят, что добрый и приветливый паренек мог причинить кому-то смерть?

18-летний парень планировал разобраться со взрослой компанией по-честному, но не удалось — причины трагедии
0 Комментировать

Хотел разобраться по-честному.

Но трагедии избежать не удалось!

В Хмельницкой области 18-летний юноша пошел поговорить по-взрослому с гораздо старшим 53-летним Эдуардом.

Вот только ни по-честному, ни по-доброму не получилось. Также по теме: Коктейлем Молотова в окно из-за телефона - пожар в киевской квартире

Затеялась массовая драка, в результате которой мужчина погиб.

И, несмотря на то, что в этом месиве участвовали несколько человек, заподозрили в убийстве именно юношу.

Зачем же он пошел на разборки в самое логово врага?

И почему селяне не верят, что добрый и приветливый паренек мог причинить кому-то смерть?

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

ICTV / Чрезвычайные новости / 18-летний парень планировал разобраться со взрослой компанией по-честному, но не удалось — причины трагедии / 26.11.2021 19:59
26.11.2021 19:59

Материалы по теме

ЕЩЕ

Топ видео

    Пока нет материалов ...

Мы рекомендуем

Ведущие канала

    Пока нет материалов ...
    Пока нет материалов ...

Смотрите на ICTV


ВВЕРХ
Вверх
    Ще

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь