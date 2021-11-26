18-летний парень планировал разобраться со взрослой компанией по-честному, но не удалось — причины трагедии

Хотел разобраться по-честному.

Но трагедии избежать не удалось!

В Хмельницкой области 18-летний юноша пошел поговорить по-взрослому с гораздо старшим 53-летним Эдуардом.

Вот только ни по-честному, ни по-доброму не получилось. Также по теме: Коктейлем Молотова в окно из-за телефона - пожар в киевской квартире

Затеялась массовая драка, в результате которой мужчина погиб.

И, несмотря на то, что в этом месиве участвовали несколько человек, заподозрили в убийстве именно юношу.

Зачем же он пошел на разборки в самое логово врага?

И почему селяне не верят, что добрый и приветливый паренек мог причинить кому-то смерть?