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Video: 18-летние украинки завоевали золото на чемпионате мира по пляжному волейболу

Делай, что умеешь, и будет, что будет. Они могут правильно направлять свою энергию. Хрупкие снаружи и волевые внутри! Двое наших девушек получили золото молодежного чемпионата мира по пляжному волейболу, проходившему в Таиланде. В финале мирового первенства украинские волейболистки победили команду испанок.[read_more_news] Чрезвычайные новости встречали чемпионок на родной земле и поздравили с исторической победой. А девушки рассказали, какие неожиданные испытания выпали на их судьбу из-за влажного тропического климата. Неожиданный поворот.

18-летние украинки завоевали золото на чемпионате мира по пляжному волейболу
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Делай, что умеешь, и будет, что будет.

Они могут правильно направлять свою энергию.

Хрупкие снаружи и волевые внутри!

Двое наших девушек получили золото молодежного чемпионата мира по пляжному волейболу, проходившему в Таиланде.

В финале мирового первенства украинские волейболистки победили команду испанок. Также по теме: История дворника-чемпиона – как в 49 лет поехать на чемпионат мира по джиу-джитсу, и выиграть золотую медаль

Чрезвычайные новости встречали чемпионок на родной земле и поздравили с исторической победой.

А девушки рассказали, какие неожиданные испытания выпали на их судьбу из-за влажного тропического климата.

Неожиданный поворот.

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ICTV / Чрезвычайные новости / 18-летние украинки завоевали золото на чемпионате мира по пляжному волейболу / 21.12.2021 20:35
21.12.2021 20:35

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