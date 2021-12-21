18-летние украинки завоевали золото на чемпионате мира по пляжному волейболу

Делай, что умеешь, и будет, что будет.

Они могут правильно направлять свою энергию.

Хрупкие снаружи и волевые внутри!

Двое наших девушек получили золото молодежного чемпионата мира по пляжному волейболу, проходившему в Таиланде.

В финале мирового первенства украинские волейболистки победили команду испанок. Также по теме: История дворника-чемпиона – как в 49 лет поехать на чемпионат мира по джиу-джитсу, и выиграть золотую медаль

Чрезвычайные новости встречали чемпионок на родной земле и поздравили с исторической победой.

А девушки рассказали, какие неожиданные испытания выпали на их судьбу из-за влажного тропического климата.

Неожиданный поворот.