Video: 18-летние украинки завоевали золото на чемпионате мира по пляжному волейболу
Делай, что умеешь, и будет, что будет.
Они могут правильно направлять свою энергию.
Хрупкие снаружи и волевые внутри!
Двое наших девушек получили золото молодежного чемпионата мира по пляжному волейболу, проходившему в Таиланде.
В финале мирового первенства украинские волейболистки победили команду испанок.[read_more_news]
Чрезвычайные новости встречали чемпионок на родной земле и поздравили с исторической победой.
А девушки рассказали, какие неожиданные испытания выпали на их судьбу из-за влажного тропического климата.
Неожиданный поворот.
18-летние украинки завоевали золото на чемпионате мира по пляжному волейболу