18-летняя девушка за рулем убила своего отца — ТОП ДТП от Чрезвычайных новостей

За решетку может попасть 18-летняя девушка, потому что убила своего отца и его товарища. Нечаянно.

Эта дикая трагедия произошла на Черниговщине.

Совсем юная водитель не удержала руль и влетела в дом. Также по теме: Красный спорткар закрутило, как в центрифуге - ТОП ДТП от Чрезвычайных новостей

А в Днепропетровской области бедный водитель Спринтера попал в настоящие тиски смерти!

Одна машина его сначала вытолкнула на встречку, а другие — добили.

Ужас да и только.