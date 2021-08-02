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Video: 18-летняя девушка за рулем убила своего отца — ТОП ДТП от Чрезвычайных новостей

За решетку может попасть 18-летняя девушка, потому что убила своего отца и его товарища. Нечаянно. Эта дикая трагедия произошла на Черниговщине. Совсем юная водитель не удержала руль и влетела в дом. [read_more_news] А в Днепропетровской области бедный водитель Спринтера попал в настоящие тиски смерти! Одна машина его сначала вытолкнула на встречку, а другие - добили. Ужас да и только.

18-летняя девушка за рулем убила своего отца — ТОП ДТП от Чрезвычайных новостей
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За решетку может попасть 18-летняя девушка, потому что убила своего отца и его товарища. Нечаянно.

Эта дикая трагедия произошла на Черниговщине.

Совсем юная водитель не удержала руль и влетела в дом. Также по теме: Красный спорткар закрутило, как в центрифуге - ТОП ДТП от Чрезвычайных новостей

А в Днепропетровской области бедный водитель Спринтера попал в настоящие тиски смерти!

Одна машина его сначала вытолкнула на встречку, а другие — добили.

Ужас да и только.

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ICTV / Чрезвычайные новости / 18-летняя девушка за рулем убила своего отца — ТОП ДТП от Чрезвычайных новостей / 02.08.2021 20:00
02.08.2021 20:00

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