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Video: 17-летний подросток прорубил дополнительный вход в магазин Винницкой области

Орудовать топором этот персонаж тоже научился умело. И на своем пути не видел препятствий. Даже стены – не проблема. В селе Винницкой области 17-летний подросток прорубил дополнительный вход в магазин![read_more_news] Конечно, без согласия владельцев. Спрятал это добро в свой "схрон" и пошел спать. Как же удалось выйти на след этого юного хитреца? И главное, зачем он это учудил? Шокирующие признания из первых уст.

17-летний подросток прорубил дополнительный вход в магазин Винницкой области
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Орудовать топором этот персонаж тоже научился умело.

И на своем пути не видел препятствий.

Даже стены – не проблема.

В селе Винницкой области 17-летний подросток прорубил дополнительный вход в магазин! Также по теме: Старший брат рубил топором младшего на глазах у матери

Конечно, без согласия владельцев.

Спрятал это добро в свой «схрон» и пошел спать.

Как же удалось выйти на след этого юного хитреца?

И главное, зачем он это учудил?

Шокирующие признания из первых уст.

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ICTV / Чрезвычайные новости / 17-летний подросток прорубил дополнительный вход в магазин Винницкой области / 24.12.2021 20:06
24.12.2021 20:06

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