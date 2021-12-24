17-летний подросток прорубил дополнительный вход в магазин Винницкой области

Орудовать топором этот персонаж тоже научился умело.

И на своем пути не видел препятствий.

Даже стены – не проблема.

В селе Винницкой области 17-летний подросток прорубил дополнительный вход в магазин! Также по теме: Старший брат рубил топором младшего на глазах у матери

Конечно, без согласия владельцев.

Спрятал это добро в свой «схрон» и пошел спать.

Как же удалось выйти на след этого юного хитреца?

И главное, зачем он это учудил?

Шокирующие признания из первых уст.