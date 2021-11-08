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Video: 17-летний парень по дороге на свидание спас жизнь пассажирам маршрутки в Мелитополе

У этого героя стать человеком – есть большие шансы. Им действительно можно гордиться. В Мелитополе прямо в пути  водителю маршрутки стало плохо за рулем, он потерял сознание. Автобус с пассажирами начало заносить на встречную полосу. Поднялась паника, люди в салоне завизжали от страха. [read_more_news] Ведь какая-то  секунда  – и все они могли оказаться в руках смерти. Вдруг решающий шаг для спасения делает, кто бы вы думали? Александр, которому всего 17 лет. Саша не растерялся, бросился к водителю, схватил руль и сумел затормозить! Удалось ли юноше спасти себя и всех вокруг? Выжил ли водитель? Финал – ну готовый сценарий для романтического триллера.

17-летний парень по дороге на свидание спас жизнь пассажирам маршрутки в Мелитополе
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У этого героя стать человеком – есть большие шансы.

Им действительно можно гордиться.

В Мелитополе прямо в пути  водителю маршрутки стало плохо за рулем, он потерял сознание.

Автобус с пассажирами начало заносить на встречную полосу.

Поднялась паника, люди в салоне завизжали от страха. Также по теме: В Мелитополе коп протаранил джипом машину, где ехала семья с маленьким ребенком

Ведь какая-то  секунда  – и все они могли оказаться в руках смерти.

Вдруг решающий шаг для спасения делает, кто бы вы думали?

Александр, которому всего 17 лет.

Саша не растерялся, бросился к водителю, схватил руль и сумел затормозить!

Удалось ли юноше спасти себя и всех вокруг?

Выжил ли водитель?

Финал – ну готовый сценарий для романтического триллера.

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ICTV / Чрезвычайные новости / 17-летний парень по дороге на свидание спас жизнь пассажирам маршрутки в Мелитополе / 08.11.2021 20:23
08.11.2021 20:23

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