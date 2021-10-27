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Video: 16-летний мажор устроил в Харькове смертельное ДТП в манере Зайцевой — все подробности

Харьков снова вздрагивает от жуткой аварии в манере пресловутой Зайцевой. Только представьте, 16-летний недоумок за рулем Инфинити летел на красный, как осатаневший и убил человека. Прямо на людном перекрестке, мажор снес красную легковушку Шевроле. Удар был такой силы, что машина просто разлетается вдребезги - отрывается двигатель и колеса.[read_more_news] А трое друзей гонщика, среди которых его сверстница – буквально вылетают из джипа. Они живы, но с тяжелыми травмами. Чего не скажешь о бедном 58-летнем водителе Шевроле - зажатый в груди металла мужчина погибает на месте. Лишь юному мерзавцу – водителю Инфинити – как из гуся вода! Незначительную травму головы получил. И этот последователь Елены Зайцевой, просто чудом не убивший еще кого-то, уверен - его отмажут. Просто посмотрите, кого носит земля и как мерзавец хвастается своими дьявольскими подвигами. Не поверите, но вы его уже видели.

16-летний мажор устроил в Харькове смертельное ДТП в манере Зайцевой — все подробности
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Харьков снова вздрагивает от жуткой аварии в манере пресловутой Зайцевой.

Только представьте, 16-летний недоумок за рулем Инфинити летел на красный, как осатаневший и убил человека.

Прямо на людном перекрестке, мажор снес красную легковушку Шевроле.

Удар был такой силы, что машина просто разлетается вдребезги — отрывается двигатель и колеса. Также по теме: 15-летний парень взял машину отца и отправил друзей в тот свет - ужасающее ДТП на Херсонщине

А трое друзей гонщика, среди которых его сверстница – буквально вылетают из джипа.

Они живы, но с тяжелыми травмами.

Чего не скажешь о бедном 58-летнем водителе Шевроле — зажатый в груди металла мужчина погибает на месте.

Лишь юному мерзавцу – водителю Инфинити – как из гуся вода!

Незначительную травму головы получил.

И этот последователь Елены Зайцевой, просто чудом не убивший еще кого-то, уверен — его отмажут.

Просто посмотрите, кого носит земля и как мерзавец хвастается своими дьявольскими подвигами.

Не поверите, но вы его уже видели.

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ICTV / Чрезвычайные новости / 16-летний мажор устроил в Харькове смертельное ДТП в манере Зайцевой — все подробности / 27.10.2021 19:59
27.10.2021 19:59

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