16-летний мажор устроил в Харькове смертельное ДТП в манере Зайцевой — все подробности

Харьков снова вздрагивает от жуткой аварии в манере пресловутой Зайцевой.

Только представьте, 16-летний недоумок за рулем Инфинити летел на красный, как осатаневший и убил человека.

Прямо на людном перекрестке, мажор снес красную легковушку Шевроле.

Удар был такой силы, что машина просто разлетается вдребезги — отрывается двигатель и колеса. Также по теме: 15-летний парень взял машину отца и отправил друзей в тот свет - ужасающее ДТП на Херсонщине

А трое друзей гонщика, среди которых его сверстница – буквально вылетают из джипа.

Они живы, но с тяжелыми травмами.

Чего не скажешь о бедном 58-летнем водителе Шевроле — зажатый в груди металла мужчина погибает на месте.

Лишь юному мерзавцу – водителю Инфинити – как из гуся вода!

Незначительную травму головы получил.

И этот последователь Елены Зайцевой, просто чудом не убивший еще кого-то, уверен — его отмажут.

Просто посмотрите, кого носит земля и как мерзавец хвастается своими дьявольскими подвигами.

Не поверите, но вы его уже видели.