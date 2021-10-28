Video: Что рассказывает харьковский мажор в суде после смертельного ДТП
Не остановился на красный, потому что отказали тормоза.
Но вот был ли за рулем - теперь уже и не помнит, потому что сильно ударился головой.
В Харькове сегодня выбирали меру пресечения 16-летнему водителю Инфинити, устроившему на проспекте Гагарина жуткое ДТП - одного человека убил, еще троих своих же пассажиров отправил в тяжелом состоянии в больницу.
Прокуратура просила для подозреваемого только СИЗО.
Ибо, веры мальчику нет.[read_more_news]
От дачи показаний он отказывается и со следствием не сотрудничает.
А сразу после аварии пытался обмануть правоохранителей.
Сначала представлялся чужой фамилией, а когда был доставлен в больницу, забежал в туалет и по телефону заявил на линию 102, что серебристую Инфинити у его семьи похитили неизвестные.
А вот защита наоборот – настаивала на круглосуточном домашнем аресте.
И даже заявил о каком-то загадочном совершеннолетнем товарище подозреваемом, который по просьбе матери Николая в тот день забрал с СТО автомобиль и скрылся.
Что было дальше и кто именно был за рулем во время ДТП, мол, еще нужно выяснять.
Разобрался ли в этих новых сюжетных линиях суд?
И где ближайшие два месяца проведет сам Коля?
Что рассказывает харьковский мажор в суде после смертельного ДТП
Не остановился на красный, потому что отказали тормоза.
Но вот был ли за рулем — теперь уже и не помнит, потому что сильно ударился головой.
В Харькове сегодня выбирали меру пресечения 16-летнему водителю Инфинити, устроившему на проспекте Гагарина жуткое ДТП — одного человека убил, еще троих своих же пассажиров отправил в тяжелом состоянии в больницу.
Прокуратура просила для подозреваемого только СИЗО.