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Video: Что рассказывает харьковский мажор в суде после смертельного ДТП

Не остановился на красный, потому что отказали тормоза. Но вот был ли за рулем - теперь уже и не помнит, потому что сильно ударился головой. В Харькове сегодня выбирали меру пресечения 16-летнему водителю Инфинити, устроившему на проспекте Гагарина жуткое ДТП - одного человека убил, еще троих своих же пассажиров отправил в тяжелом состоянии в больницу. Прокуратура просила для подозреваемого только СИЗО. Ибо, веры мальчику нет.[read_more_news] От дачи показаний он отказывается и со следствием не сотрудничает. А сразу после аварии пытался обмануть правоохранителей. Сначала представлялся чужой фамилией, а когда был доставлен в больницу, забежал в туалет и по телефону заявил на линию 102, что серебристую Инфинити у его семьи похитили неизвестные. А вот защита наоборот – настаивала на круглосуточном домашнем аресте. И даже заявил о каком-то загадочном совершеннолетнем товарище подозреваемом, который по просьбе матери Николая в тот день забрал с СТО автомобиль и скрылся. Что было дальше и кто именно был за рулем во время ДТП, мол, еще нужно выяснять. Разобрался ли в этих новых сюжетных линиях суд? И где ближайшие два месяца проведет сам Коля?

Что рассказывает харьковский мажор в суде после смертельного ДТП
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Не остановился на красный, потому что отказали тормоза.

Но вот был ли за рулем — теперь уже и не помнит, потому что сильно ударился головой.

В Харькове сегодня выбирали меру пресечения 16-летнему водителю Инфинити, устроившему на проспекте Гагарина жуткое ДТП — одного человека убил, еще троих своих же пассажиров отправил в тяжелом состоянии в больницу.

Прокуратура просила для подозреваемого только СИЗО.

Ибо, веры мальчику нет. Также по теме: 16-летний мажор устроил в Харькове смертельное ДТП в манере Зайцевой - все подробности

От дачи показаний он отказывается и со следствием не сотрудничает.

А сразу после аварии пытался обмануть правоохранителей.

Сначала представлялся чужой фамилией, а когда был доставлен в больницу, забежал в туалет и по телефону заявил на линию 102, что серебристую Инфинити у его семьи похитили неизвестные.

А вот защита наоборот – настаивала на круглосуточном домашнем аресте.

И даже заявил о каком-то загадочном совершеннолетнем товарище подозреваемом, который по просьбе матери Николая в тот день забрал с СТО автомобиль и скрылся.

Что было дальше и кто именно был за рулем во время ДТП, мол, еще нужно выяснять.

Разобрался ли в этих новых сюжетных линиях суд?

И где ближайшие два месяца проведет сам Коля?

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ICTV / Чрезвычайные новости / Что рассказывает харьковский мажор в суде после смертельного ДТП / 28.10.2021 19:56
28.10.2021 19:56

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