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Video: 16-летнюю студентку подозревают в убийстве 43-летнего семьянина — инцидент в Черкасской области

Гибель этого 43-летнего мужчины сначала никого даже не удивила! Когда его нашли мертвым на пороге собственного дома, были уверены – просто замерз. Ведь бедный мужчина не раз напивался и отключался под открытым небом.[read_more_news] В Черкасской области в страшной расправе подозревают шестнадцатилетнюю девушку! Вроде бы это она забила до смерти старшего селянина. Но какая кошка между ними пробежала? Что могло связывать взрослого семьянина и молодую студентку? Теперь она оправдывается – намерения были благородными.

16-летнюю студентку подозревают в убийстве 43-летнего семьянина — инцидент в Черкасской области
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Гибель этого 43-летнего мужчины сначала никого даже не удивила!

Когда его нашли мертвым на пороге собственного дома, были уверены – просто замерз.

Ведь бедный мужчина не раз напивался и отключался под открытым небом. Также по теме: Многодетная мать убила новорожденную дочку и три дня держала крохотный труп в ванной

В Черкасской области в страшной расправе подозревают шестнадцатилетнюю девушку!

Вроде бы это она забила до смерти старшего селянина.

Но какая кошка между ними пробежала?

Что могло связывать взрослого семьянина и молодую студентку?

Теперь она оправдывается – намерения были благородными.

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ICTV / Чрезвычайные новости / 16-летнюю студентку подозревают в убийстве 43-летнего семьянина — инцидент в Черкасской области / 21.12.2021 20:01
21.12.2021 20:01

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