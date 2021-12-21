16-летнюю студентку подозревают в убийстве 43-летнего семьянина — инцидент в Черкасской области

Гибель этого 43-летнего мужчины сначала никого даже не удивила!

Когда его нашли мертвым на пороге собственного дома, были уверены – просто замерз.

Ведь бедный мужчина не раз напивался и отключался под открытым небом. Также по теме: Многодетная мать убила новорожденную дочку и три дня держала крохотный труп в ванной

В Черкасской области в страшной расправе подозревают шестнадцатилетнюю девушку!

Вроде бы это она забила до смерти старшего селянина.

Но какая кошка между ними пробежала?

Что могло связывать взрослого семьянина и молодую студентку?

Теперь она оправдывается – намерения были благородными.