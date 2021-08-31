15-летним братьям-близнецам захотелось крови — нападение на женщину в Ровно

История, от которой просто стынет кровь

В Ровно двум 15-летним братьям-близнецам захотелось крови, и они решили устроить публичную уличную резню.

Утром вышли во двор и напали на первую встречную.

Женщину двумя ножами да еще и в спину бил только один из братьев, но успел нанести целых четыре удара. Также по теме: Братья устроили кровавый отдых возле кафе в Запорожье

Пострадавшую «скорая» доставила в больницу, а юные подонки убежали.

Удалось ли их задержать, что сейчас с жертвой нападения, и какой бес вселился у ребят, что им настолько захотелось устроить такую ​​показательную расправу?

Павел Шамшин собрал все подробности и они шокируют.