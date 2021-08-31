seach
ICTV - Разом краще

Video: 15-летним братьям-близнецам захотелось крови — нападение на женщину в Ровно

История, от которой просто стынет кровь В Ровно двум 15-летним братьям-близнецам захотелось крови, и они решили устроить публичную уличную резню. Утром вышли во двор и напали на первую встречную. Женщину двумя ножами да еще и в спину бил только один из братьев, но успел нанести целых четыре удара.[read_more_news] Пострадавшую «скорая» доставила в больницу, а юные подонки убежали. Удалось ли их задержать, что сейчас с жертвой нападения, и какой бес вселился у ребят, что им настолько захотелось устроить такую ​​показательную расправу? Павел Шамшин собрал все подробности и они шокируют.

15-летним братьям-близнецам захотелось крови — нападение на женщину в Ровно
0 Комментировать

История, от которой просто стынет кровь

В Ровно двум 15-летним братьям-близнецам захотелось крови, и они решили устроить публичную уличную резню.

Утром вышли во двор и напали на первую встречную.

Женщину двумя ножами да еще и в спину бил только один из братьев, но успел нанести целых четыре удара. Также по теме: Братья устроили кровавый отдых возле кафе в Запорожье

Пострадавшую «скорая» доставила в больницу, а юные подонки убежали.

Удалось ли их задержать, что сейчас с жертвой нападения, и какой бес вселился у ребят, что им настолько захотелось устроить такую ​​показательную расправу?

Павел Шамшин собрал все подробности и они шокируют.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

ICTV / Чрезвычайные новости / 15-летним братьям-близнецам захотелось крови — нападение на женщину в Ровно / 31.08.2021 19:43
31.08.2021 19:43

Материалы по теме

ЕЩЕ

Топ видео

    Пока нет материалов ...

Мы рекомендуем

Ведущие канала

    Пока нет материалов ...
    Пока нет материалов ...

Смотрите на ICTV


ВВЕРХ
Вверх
    Ще

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь