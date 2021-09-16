15-летний лицеист внезапно погиб, снимая эффектное видео соцсетей

Открыл баллончик с газом для заправки зажигалок, вдохнул смесь — и упал замертво.

Загадочная и слишком внезапная гибель 15-летнего подростка в Днепропетровской области шокировала едва ли не весь городок Першотравенск.

Откачать школьника, которого нашли на окраине города прямо посреди чужого огорода, медики уже не смогли. Также по теме: С дробовиком в школу? Угрозы в соцсетях подняли на уши всех правоохранителей Киева

Люди теряются в догадках — парень с хорошей семьи — что же это было?

Самоубийство, убийство может очередной смертельный челлендж?

Друзья подростка, которые были рядом в момент его гибели, рассказали — хотели просто снять видео для соцсетей.

Как вдруг — что-то пошло не так.