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Video: 15-летний лицеист внезапно погиб, снимая эффектное видео соцсетей

Открыл баллончик с газом для заправки зажигалок, вдохнул смесь - и упал замертво. Загадочная и слишком внезапная гибель 15-летнего подростка в Днепропетровской области шокировала едва ли не весь городок Першотравенск. Откачать школьника, которого нашли на окраине города прямо посреди чужого огорода, медики уже не смогли. [read_more_news] Люди теряются в догадках - парень с хорошей семьи - что же это было? Самоубийство, убийство может очередной смертельный челлендж? Друзья подростка, которые были рядом в момент его гибели, рассказали - хотели просто снять видео для соцсетей. Как вдруг - что-то пошло не так.

15-летний лицеист внезапно погиб, снимая эффектное видео соцсетей
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Открыл баллончик с газом для заправки зажигалок, вдохнул смесь — и упал замертво.

Загадочная и слишком внезапная гибель 15-летнего подростка в Днепропетровской области шокировала едва ли не весь городок Першотравенск.

Откачать школьника, которого нашли на окраине города прямо посреди чужого огорода, медики уже не смогли. Также по теме: С дробовиком в школу? Угрозы в соцсетях подняли на уши всех правоохранителей Киева

Люди теряются в догадках — парень с хорошей семьи — что же это было?

Самоубийство, убийство может очередной смертельный челлендж?

Друзья подростка, которые были рядом в момент его гибели, рассказали — хотели просто снять видео для соцсетей.

Как вдруг — что-то пошло не так.

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ICTV / Чрезвычайные новости / 15-летний лицеист внезапно погиб, снимая эффектное видео соцсетей / 16.09.2021 20:04
16.09.2021 20:04

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