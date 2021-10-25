15-летний парень взял машину отца и отправил друзей в тот свет — ужасающее ДТП на Херсонщине

Ужасная трагедия на Херсонщине: четверо юношей погибли, еще двое оказались в больнице в результате сногсшибательной аварии возле села Большая Александровка.

15-летний парень взял отцовскую машину и поехал ночью кататься с друзьями, на трассе не справился с управлением.

Почему несовершеннолетний оказался за рулем, как веселая компания развлекалась в машине всего за несколько минут до гибели, что рассказывают местные жители — на месте аварии побывали наши корреспонденты.