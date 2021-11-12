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Video: 15-летняя девочка умирает на глазах старшего брата — водитель-убийца задержан в Одессе

Снес детей прямо на пешеходном переходе и скрылся. 15-летняя девочка, истекая кровью, умирает на глазах своего старшего брата, который чудом смог спастись от смерти. В Одессе избрали меру пресечения водителю-убийце, который нарушил все правила и сбил на зебре брата и сестру.[read_more_news] Девочка мощного удара не пережила, водитель же сбегает и впоследствии в его машине найдут пустую бутылку пива. А он будет всячески возражать, что пил. Куда так спешил этот трус? Действительно ли был под мухой? Почему не помог своим жертвам? Его оправдание на голову не налезают.

15-летняя девочка умирает на глазах старшего брата — водитель-убийца задержан в Одессе
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Снес детей прямо на пешеходном переходе и скрылся.

15-летняя девочка, истекая кровью, умирает на глазах своего старшего брата, который чудом смог спастись от смерти.

В Одессе избрали меру пресечения водителю-убийце, который нарушил все правила и сбил на зебре брата и сестру. Также по теме: 15-летняя студентка погибла под колесами "немца" на глазах у шокированного брата - ДТП в Одессе

Девочка мощного удара не пережила, водитель же сбегает и впоследствии в его машине найдут пустую бутылку пива.

А он будет всячески возражать, что пил.

Куда так спешил этот трус?

Действительно ли был под мухой?

Почему не помог своим жертвам?

Его оправдание на голову не налезают.

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ICTV / Чрезвычайные новости / 15-летняя девочка умирает на глазах старшего брата — водитель-убийца задержан в Одессе / 12.11.2021 20:10
12.11.2021 20:10

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