15-летняя девочка умирает на глазах старшего брата — водитель-убийца задержан в Одессе

Снес детей прямо на пешеходном переходе и скрылся.

15-летняя девочка, истекая кровью, умирает на глазах своего старшего брата, который чудом смог спастись от смерти.

В Одессе избрали меру пресечения водителю-убийце, который нарушил все правила и сбил на зебре брата и сестру. Также по теме: 15-летняя студентка погибла под колесами "немца" на глазах у шокированного брата - ДТП в Одессе

Девочка мощного удара не пережила, водитель же сбегает и впоследствии в его машине найдут пустую бутылку пива.

А он будет всячески возражать, что пил.

Куда так спешил этот трус?

Действительно ли был под мухой?

Почему не помог своим жертвам?

Его оправдание на голову не налезают.