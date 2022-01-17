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Video: 14-летнего школьника заманили на свидание – обратно его уже выносили! Страшная экзекуция в Запорожье

Будто тоже летел сотни метров в обрыв. Травмы этого 14-летнего парня невероятно ужасают. Но не знаешь уже, что хуже – сорваться в бездну или стать жертвой своих сверстников! Холод по спине пробегает от развлечений, придумавших себе подростки на Запорожье. "Детки" заманили своего товарища вроде бы на свидание, но на самом деле устроили парню дикую застенку.[read_more_news] Тушили на теле окурки, заставляли их глотать, беспощадно избивали и унижали. Школьник сейчас приходит в себя после тяжелой психологической травмы. Ошеломляет и то, кто стал инициатором экзекуции. И почему ни одна служба, где работают серьезные дяди и тетушки и получают за это деньги, даже пальцем не пошевелила, чтобы предотвратить трагедию.

14-летнего школьника заманили на свидание – обратно его уже выносили! Страшная экзекуция в Запорожье
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Будто тоже летел сотни метров в обрыв.

Травмы этого 14-летнего парня невероятно ужасают.

Но не знаешь уже, что хуже – сорваться в бездну или стать жертвой своих сверстников!

Холод по спине пробегает от развлечений, придумавших себе подростки на Запорожье.

«Детки» заманили своего товарища вроде бы на свидание, но на самом деле устроили парню дикую застенку. Также по теме: Виновника гибели 15-летнего школьника накажут? В Одессе избрали меру пресечения водителю, совершившему смертельное ДТП

Тушили на теле окурки, заставляли их глотать, беспощадно избивали и унижали.

Школьник сейчас приходит в себя после тяжелой психологической травмы.

Ошеломляет и то, кто стал инициатором экзекуции.

И почему ни одна служба, где работают серьезные дяди и тетушки и получают за это деньги, даже пальцем не пошевелила, чтобы предотвратить трагедию.

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ICTV / Чрезвычайные новости / 14-летнего школьника заманили на свидание – обратно его уже выносили! Страшная экзекуция в Запорожье / 17.01.2022 20:01
17.01.2022 20:01

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