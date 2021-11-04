seach
ICTV - Разом краще

Video: 14-летняя девочка наткнулась на младенца в сумке

Младенца в сумке на территории заброшенного молокозавода нашли в Тернопольской области. На такую шокирующую находку попала 14-летняя школьница. [read_more_news] К счастью, девочка не растерялась. Взяла пакет с посиневшим от холода младенцам и отнесла его в ближайший магазин. Удалось ли спасти малыша? И нашлась ли горе-мать? Смотрите.

14-летняя девочка наткнулась на младенца в сумке
0 Комментировать

Младенца в сумке на территории заброшенного молокозавода нашли в Тернопольской области.

На такую шокирующую находку попала 14-летняя школьница. Также по теме: Смерть месячного младенца - ТОП ДТП от Чрезвычайных новостей

К счастью, девочка не растерялась.

Взяла пакет с посиневшим от холода младенцам и отнесла его в ближайший магазин.

Удалось ли спасти малыша?

И нашлась ли горе-мать?

Смотрите.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

ICTV / Чрезвычайные новости / 14-летняя девочка наткнулась на младенца в сумке / 04.11.2021 20:08
04.11.2021 20:08

Материалы по теме

ЕЩЕ

Топ видео

    Пока нет материалов ...

Мы рекомендуем

Ведущие канала

    Пока нет материалов ...
    Пока нет материалов ...

Смотрите на ICTV


ВВЕРХ
Вверх
    Ще

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь