Video: 14-летняя девочка наткнулась на младенца в сумке

Младенца в сумке на территории заброшенного молокозавода нашли в Тернопольской области. На такую шокирующую находку попала 14-летняя школьница. [read_more_news] К счастью, девочка не растерялась. Взяла пакет с посиневшим от холода младенцам и отнесла его в ближайший магазин. Удалось ли спасти малыша? И нашлась ли горе-мать? Смотрите.