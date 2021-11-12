13-летние дети попали под колеса джипа в Харькове — подростки родились в бронежилетах

Харьков в очередной раз содрогается от жуткой аварии — прямо на зебре, игнорируя красный сигнал светофора, элитный внедорожник давит толпу пешеходов.

На эти кадры смотреть больно.

Под колесами джипа оказались сразу два подростка — парень и девушка, которым всего по 13 лет.

Девочку авто сбивает с ног и переезжает передними колесами!

А вот парня цепляет капотом и еще несколько метров тянет по асфальту.

Это просто чудо, что после такого ужаса дети вообще живы. Также по теме: Харьков – столица жутких ДТП! Женщина за рулем Инфинити отправила человека на тот свет

Не иначе как родились в бронежилетах, говорят врачи.

А что же бешеный водитель, который даже не думал тормозить?

С ума сойти можно, он сел за руль — даже не пьяный — еще хуже!

Но что возмущает больше всего – буквально за час до страшной аварии видели его исступленные пируэты на дороге и даже сообщили о них патрульным.

Почему же копы вовремя не отреагировали и не предупредили трагедию, которая искалечила детские жизни и чудом не убила?

Невыразимый ужас.