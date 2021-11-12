12-летний мальчик обгорел на крыше вагона! Железная дорога – не игровая площадка

Лез прямо в лапы смерти, потому что захотелось развлечься.

В результате получил удар током в 27 тысяч вольтов.

В городке Дубно в Ровенской области 12-летний подросток залез на вагон и получил ужасные ожоги. Также по теме: Во время отдыха сгорели заживо в вагоне! Пожар на железной дороге унес жизни рабочих

У бедного обгорело почти все тело.

Парень еще и позвал к себе товарища.

Тот начал забираться, но почувствовал удары током и видел, как вниз, словно факел, падает его друг.

Выживет ли малый экстремал?

Куда родители смотрели?

Адская драма, которую должен видеть каждый.