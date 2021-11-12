Video: 12-летний мальчик обгорел на крыше вагона! Железная дорога – не игровая площадка
Лез прямо в лапы смерти, потому что захотелось развлечься.
В результате получил удар током в 27 тысяч вольтов.
В городке Дубно в Ровенской области 12-летний подросток залез на вагон и получил ужасные ожоги.[read_more_news]
У бедного обгорело почти все тело.
Парень еще и позвал к себе товарища.
Тот начал забираться, но почувствовал удары током и видел, как вниз, словно факел, падает его друг.
Выживет ли малый экстремал?
Куда родители смотрели?
Адская драма, которую должен видеть каждый.
12-летний мальчик обгорел на крыше вагона! Железная дорога – не игровая площадка