10-летний мальчик вспыхнул как спичка — семейная драма на Кировоградщине

Шокирующая и адская семейная драма в Кировоградской области.

От безжалостного пламени пострадал 10-летний мальчик.

У ребенка 50% ожогов всего тела.

И врачи не дают никаких прогнозов. Также по теме: В пожаре на Полтавщине сгорела маленькая девочка - роковая опрометчивость родителей

Мать на несколько минут покинула дома своих 5 детей, а уже вскоре за ней в соседний дом бабушки прибежали ее напуганные дети, а вместе с ними и обгоревший мальчик.

Что могло произойти с ребёнком?

Но почему мальчик вспыхнул как спичка?

Страшная история.