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Video: 10-летний мальчик вспыхнул как спичка — семейная драма на Кировоградщине

Шокирующая и адская семейная драма в Кировоградской области. От безжалостного пламени пострадал 10-летний мальчик. У ребенка 50% ожогов всего тела. И врачи не дают никаких прогнозов. [read_more_news] Мать на несколько минут покинула дома своих 5 детей, а уже вскоре за ней в соседний дом бабушки прибежали ее напуганные дети, а вместе с ними и обгоревший мальчик. Что могло произойти с ребёнком? Но почему мальчик вспыхнул как спичка? Страшная история.

10-летний мальчик вспыхнул как спичка — семейная драма на Кировоградщине
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Шокирующая и адская семейная драма в Кировоградской области.

От безжалостного пламени пострадал 10-летний мальчик.

У ребенка 50% ожогов всего тела.

И врачи не дают никаких прогнозов. Также по теме: В пожаре на Полтавщине сгорела маленькая девочка - роковая опрометчивость родителей

Мать на несколько минут покинула дома своих 5 детей, а уже вскоре за ней в соседний дом бабушки прибежали ее напуганные дети, а вместе с ними и обгоревший мальчик.

Что могло произойти с ребёнком?

Но почему мальчик вспыхнул как спичка?

Страшная история.

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ICTV / Чрезвычайные новости / 10-летний мальчик вспыхнул как спичка — семейная драма на Кировоградщине / 13.01.2022 19:24
13.01.2022 19:24

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