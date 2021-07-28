10-летний Шумахер разбил отцовскую Теслу — элитное ДТП в Киеве

В столице сногсшибательная авария с участием Теслы.

Ну да, дорогущий электрокар, но все бы ничего, если бы не водитель, что стал причиной ДТП.

Потому за рулем легковушки был ребенок!

Очевидцы говорят, малому Шумахеру было не более 10 лет и мальчик едва виднелся из-за руля! Также по теме: Тесла на полном ходу протаранила автобус - ДТП в пригороде Хмельницкого

Он на полных парах сначала протаранил другую машину, потом вылетел на бордюр, да так, что у Теслы оторвало колесо!

Очевидцы говорят, что это отец усадил сына, чтобы с детства учился гонять.

Ну а вдруг придется страховать папы.

Но вот мужчине его опасная затея, пожалуй, сойдет с рук, потому что копы даже не собираются проверять тот факт действительно за рулем электрокара был ребенок, как говорится не видели — значит ничего не было.